Ricardo Pereira desfilou com a mulher Francisca e Diana Pereira com os filhos.

Por Nelson Rodrigues | 08:57

Foi em Vila do Conde, nas instalações renovadas do Grupo Cães de Pedra, em Mindelo, que o primeiro dia da 43ª edição do Portugal Fashion teve o seu ponto alto. Na passerelle foram apresentadas as coleções das marcas Decenio e Lion of Porches que contaram com várias caras conhecidas.