Salomé Rocha com terceira melhor marca portuguesa de sempre na maratona

Atleta do Sporting fez uma grande prova e terminou com um novo recorde pessoal.

Carla Salomé Rocha tornou-se hoje a terceira melhor portuguesa de sempre na maratona, ao correr em 2h24 e 47 segundos em Londres, onde terminou na oitava posição, com marca de qualificação para os Mundiais.



A atleta do Sporting fez uma grande prova e terminou com um novo recorde pessoal que a deixa como terceira melhor portuguesa de sempre, apenas atrás de Rosa Mota (2:23.29) e Jessica Augusto (2:24.25).



A queniana Birgid Kosgei venceu a maratona de Londres em 2:18.20 horas, à frente da sua compatriota Vivian Cheruiyot (2:20.14) e da etíope Roza Dereje (2:20.51).



Em masculinos, o vencedor foi o recordista mundial e campeão olímpico Eliud Kipchoge, que venceu pela terceira vez em Londres, agora com a marca de 2:02.37 horas, a pouco menos de um minuto do seu recorde mundial (2:01.39).



O segundo classificado foi o vencedor da Meia Maratona de Lisboa deste ano, o etíope Mosinet Geremew, com 2:02.55 horas, um recorde pessoal. Fechou o pódio o etíope Mule Wasihun (2:03.16).



O quarto classificado também foi um etíope, Tola Kitata (2:05.01), enquanto o britânico Mo Farah foi quinto classificado com 2:05.39.