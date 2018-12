Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

À descoberta dos tesouros da História nos Museus

Espaços perfeitos para uma partilha de conhecimento.

Por José Carlos Eusébio, Luís Oliveira, Nelson Rodrigues, Paulo Fonte e Pedro Galego | 19:39

Os museus, monumentos e palácios tutelados pela Direção-Geral do Património Cultural receberam um total de 5 060 780 visitantes em 2017, número que representa um crescimento de 8% em relação ao ano anterior.



De acordo com as estatísticas oficiais, verificou-se um crescimento de 60% de visitantes, quando considerados os números dos últimos seis anos, de 2012 a 2017, inclusive. No que se refere em concreto aos museus, o Museu Nacional dos Coches lidera as visitas, com 350 254 visitantes, seguido do Museu Nacional de Arte Antiga, com 212 669.



Sugerimos uma visita a oito museus, espalhados de norte a sul do País, onde se alia conhecimento à beleza dos objetos. Divirta-se e aprenda.



Museu dos Coches

Beleza sobre rodas

Criado no antigo picadeiro do palácio de belém em maio de 1905, preservou um importante acervo de viaturas da Casa Real. Esta é uma coleção única, com coches, carruagens, berlindas, liteiras e cadeirinhas. O novo museu nacional surgiu em 2015, com a maior parte da coleção a ser transferida para o edifício construído de raiz, uma obra do arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha, prémio Pritzker de 2006.



Local: Av. da Índia, 136, Lisboa

Horário: 10h00 - 18h00 (terça-feira a domingo)

Preços: Museu, 8 euros; Picadeiro real, 4 euros; Museu + Picadeiro Real, 10 euros

Contactos: 210 732 319



Museu Nacional de Arte Antiga

Tesouros nacionais para ver em Lisboa

A mais completa coleção de arte portuguesa, da pintura à escultura, da cerâmica ao mobiliário, dos têxteis às artes decorativas. Objetos da Idade Média ao século XIX, a que não falta uma vasta coleção de arte europeia.



O acervo, composto por mais de 40 mil itens, compreende o maior número de obras classificadas pelo estado como ‘Tesouros Nacionais’. Criada em 1884, a coleção incorpora bens eclesiásticos e provenientes dos palácios reais, a qual foi enriquecida com doações e compras.



No próximo mês, a partir de dia 7, o pintor espanhol Joaquín Sorolla (1863-1923) vai ser alvo da exposição ‘Terra Adentro’. Reúne mais de uma centena de quadros do mestre nascido em Valência e conhecido como o "grande pintor da luz".



Local: Rua das Janelas Verdes, Lisboa

Horário: 10h00-18h00

Preços: 6 euros

Contactos: 213 912 800



Museu Nacional Machado de Castro

Montra de cultura e restauro

Museu Nacional, ‘o’ Machado de Castro alberga das coleções mais importantes da cultura portuguesa. Da ourivesaria à joalharia, da arqueologia à escultura, passando pela pintura, mobiliário e têxteis, este museu é uma verdadeira montra de artistas portugueses e internacionais. Recebe exposições itinerantes de todos os tipos de manifestações culturais. Uma das mais-valias deste espaço é estar dotado de competência técnica, através de profissionais qualificados, no que se refere aos cuidados primários de conservação, nas diversas áreas do seu acervo patrimonial.



Local: Largo Dr. José Rodrigues, Coimbra

Horário: 10h00 às 18h00

Preços: 6 euros normal; 2 euros + 65 anos e cartão jovem

Contactos: 239 853 070



Museu de Serralves

No meio de um jardim

Em 1991, o premiado arquiteto Álvaro Siza Vieira foi convidado a projetar o novo museu nos espaços da Quinta de Serralves. Em 1996 iniciou-se a construção do edifício e o Museu de Serralves abriu ao público a 6 de junho de 1999, com a exposição ‘Circa 1968’.



Este é o mais importante museu de arte contemporânea em Portugal, situado nos espaços únicos da Fundação de Serralves, que incluem um parque e uma moradia - funcionando em harmonia com o jardim. Através das exposições, espetáculos de música e dança a nível nacional e internacional, o Museu promove a compreensão da arte e da cultura.



Local: Rua D. João de Castro, 210, Porto

Horário: Segunda a sexta: 10h00 às 18h00. Sábado, domingo e feriado até às 19h00.

Preços: 10 euros; dos 13 aos 18 anos e + 65 anos: 5 euros

Contactos: 226 156 500



Museu Grão Vasco

Labirinto de arte

A poucos meses de fazer 103 anos de existência, a 16 de março de 2019, o Museu Grão Vasco é um dos espaços museológicos mais visitados do País. A sua principal coleção é constituída por um conjunto de pinturas de retábulo oriundas de várias igrejas da região da autoria de Vasco Fernandes, celebrizado no decurso dos séculos com o epíteto Grão Vasco.



Localizado num edifício imponente construído à base de granito, este museu foi fundado em 1916 por Francisco de Almeida Moreira e é um autêntico labirinto de arte. Podem-se apreciar várias coleções, verdadeiros tesouros de arte em estado puro, bem distribuídos e em bom estado de conservação. Um percurso expositivo que dignifica a nossa história.



Local: Adro da Sé, Viseu

Horário: 10h00 às 18h00

Preços: 4 euros; 2 euros + 65 anos, cartão jovem/estudante

Contactos: 232 422 049



Museu Nacional Soares dos Reis

Séculos de história

O museu nacional Soares dos Reis foi o primeiro museu público de arte do País, tendo sido fundado em 1833 sob a proteção do liberalismo. Destinou-se a recolher os bens confiscados aos conventos abandonados do Porto e a outros extintos como o mosteiros de S. Martinho de Tibães e de Santa Cruz de Coimbra.



O saque decorreu durante a Guerra Civil que opôs absolutistas e liberais, chefiados pelo regente D. Pedro, duque de Bragança. O museu público mais antigo do País conta histórias com mais de dois séculos. Não só à arquitetura, que lhe deu classificação de imóvel de interesse público, mas também os habitantes da cidade do Porto a podem contar.



Local: Rua D. Manuel II, Porto.

Horário: Terça a domingo das 10h00 às 18h00.

Preços: 5 euros; 2,50 euros estudantes e + 65 anos

Contactos: 223 393 770



Museu de Portimão

Fábrica de conservas

O Museu de Portimão, inaugurado em 2008, ocupa o espaço da antiga fábrica de conservas de peixe Feu Hermanos, junto ao rio Arade. Foram mantidas as características do edifício fabril, como a cisterna onde era recolhida a água da chuva que depois alimentava os tanques de salmoura e as caldeiras da fábrica.



O museu recebeu, entre outros prémios, o galardão de Museu do Conselho da Europa 2010, apresentando um espólio ligado ao património industrial, arqueológico, náutico e subaquático. Dispõe de salas de exposições temporárias, centro de documentação, auditório e sala de restauro.



Local: Rua D. Carlos I

Horário: Quarta a domingo das 10h00 às 18h00 e terça das 14h30 às 18h00.

Preços: Adultos 3 euros: jovens 16 aos 25 anos e pessoas a partir dos 65 anos 1,5 euros

Contactos: 282 405 230