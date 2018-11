Espetáculo conta com um investimento de mais de dez milhões de euros.

Por Rute Lourenço | 01:30

É esta quarta-feira que as mulheres mais sensuais do Planeta se reúnem para aquele que é considerado um dos eventos do ano.Com um investimento anual de mais de dez milhões de euros, o desfile de lingerie da marca Victoria’s Secret acontece este ano em Nova Iorque, nos EUA, e conta com modelos como Sara Sampaio, Adriana Lima, Bella Hadid ou Barbara Palvin, que pisam a passerelle com as já tradicionais asas de anjo.