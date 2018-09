Artesanato e feira de caça e pesca em Moura

Feira decorre no parque municipal de feiras e exposições do concelho.

A organização acrescenta que os recursos cinegéticos, com especial destaque para a Herdade da Contenda, estão em evidência nesta edição da feira.



Quinta-feira, dia 6, pelas 19h30, há animação musical a cargo dos grupos corais infantis. No dia seguinte, às 19h00, realiza-se a 1.ª Prova do XXII Concurso de Petiscos. No sábado, dia 8 de setembro, o mel está em destaque e à noite há música com os The Lucky Duckies.



Por fim, no domingo, dia 9, o destaque vai para a prova de azeites e de vinhos ‘Moura Terra Mãe do Azeite do Alentejo’.



E também há animação musical a cargo de Os Caprichosos e Os Canalhas.

O parque municipal de feiras e exposições do concelho de Moura recebe de 6 a 9 de setembro mais uma edição da Feira de Setembro. O certame junta a 38.ª Feira do Artesanato e o 7.º Salão de Caça e Pesca.Trata-se de uma iniciativa em que os artesãos do concelho de Moura estão em destaque, com os visitantes a terem oportunidade de apreciarem e adquirirem os seus trabalhos.