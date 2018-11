Atores que foram super-heróis da Marvel no cinema prestam homenagem a Stan Lee

Stan Lee morreu na segunda-feira de manhã, em Los Angeles, aos 95 anos.

Por Lusa | 13:49

Vários atores que vestiram a pele de super-heróis criados por Stan Lee, editor da Marvel Comics, que morreu na segunda-feira, recorreram às redes sociais para prestarem homenagem ao 'pai' do Homem Aranha e de Wolverine, entre outros.

"Perdemos um génio criativo. Stan Lee era uma força pioneira no universo dos super-heróis. Tenho orgulho de ter tido um pequeno papel no seu legado e...de ter ajudado a dar vida a uma das suas personagens", escreveu o ator Hugh Jackman, que foi Wolverine na série de filmes "X-Men", baseado na 'equipa' de super-heróis com o mesmo nome, numa publicação na sua conta oficial no Twitter.

Escritor, argumentista e criador de personagens como Homem de Ferro, O Incrível Hulk, Capitão América e Quarteto Fantástico (Senhor Fantástico, Mulher Invisível, Tocha Humana e Coisa), Stan Lee morreu na segunda-feira de manhã, em Los Angeles, aos 95 anos.