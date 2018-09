Atores radiantes com nova novela da CMTV

‘Alguém perdeu’ é o nome da novela da CMTV que estreia em 2019.

Por André Filipe Oliveira e Rute Lourenço | 01:30

A grande surpresa da noite ficou guardada para o fim. Octávio Ribeiro, diretor-geral doe da, revelou nos últimos momentos da gala mais sensual do ano a estreia, em 2019, da primeira novela da estação, ‘Alguém Perdeu’. A trama marca o arranque da produção de novelas da televisão líder de audiências no cabo em parceria com a SP Televisão promete agarrar o público desde o primeiro episódio.António Pedro Cerdeira e Anabela Teixeira são os rostos que vão encabeçar o elenco de luxo da grande aposta da CMTV para 2019. "Fico muito feliz por ser protagonista de uma história que gosto muito. É um regresso muito feliz. Já fiz muitas protagonistas, mas esta é especial. Há um sentimento de frescura e novidade que nos deixa a todos muito contentes", conta a atriz.