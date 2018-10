Aventura pelos caminhos de ‘A Guerra dos Tronos’

Já a cidade croata de Dubrovenik, rodeada por uma grande muralha e Património Mundial da Unesco, representa King’s Landig, uma das terras principais de Westeros.



Cenários magestosos para cenas que ficam na memória

A Catedral de São Domnius, em Split, na Croácia, ficou conhecida pela cena em que Cersei Lannister é humilhada e obrigada a descer as ruas completamente nua.



Já o Castelo do Doune, em Glasgow, aparece na série como sendo Winterfell, enquanto Mdina, antiga capital de Malta, serve de porta de entrada em King’s Landing.



Também o Ksar (alcácer) de Ait Benhaddou, entre Marraquexe e Ouarzazate, em Marrocos, se tornou mundialmente conhecido depois de retratar a cidade esclavagista de Yunkai em ‘A Guerra dos Tronos’.



FICHA DE VIAGEM

Como chegar

Espanha é o destino mais próximo de Portugal e, também, o que guarda mais locais a visitar relacionados com a série. Para lá chegar, o mais fácil é alugar carro.



Onde ficar

Em qualquer um dos países as ofertas de alojamento são muito diversificadas. Em Córdoba há o Hotel Cordoba Center, a 15 minutos a pé do centro, de quatro estrelas (preço 125€/noite).

Também o Real Alcázar de Sevilla foi utilizado para servir de cenário ao palácio da Casa Martell.As paisagens geladas da Muralha foram filmadas na Islândia, mais precisamente perto de Höfðabrekka, uma vila próxima do glaciar Myrdalsjokull.