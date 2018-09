BCE dá aval a Luís Ribeiro para a administração do Novo Banco

Administrador vai liderar a área comercial de retalho.

Por Lusa | 19:57

O Banco Central Europeu (BCE) autorizou a nomeação de Luís Ribeiro para membro do Conselho de Administração executivo do Novo Banco, ficando encarregue de liderar a área comercial de retalho, foi esta terça-feira comunicado ao mercado.



"O Novo Banco informa que o Banco Central Europeu confirmou a nomeação de Luís Miguel Alves Ribeiro como membro do Conselho de Administração executivo do Novo Banco para o mandato em curso, o qual entrou assim em funções", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Em 2 de julho, a instituição financeira comunicou ao mercado a nomeação de Luís Ribeiro para liderar a área comercial de retalho.



"Luís Ribeiro, que já era membro do órgão de administração do Novo Banco dos Açores e da Garval -- Sociedade de Garantia Mútua, era atualmente responsável pela coordenação da área de empresas e anteriormente pela área de retalho, onde desempenhou várias funções ao longo dos seus 23 anos de experiência bancária comercial", indicou, na altura, o Novo Banco.



Com 47 anos, Luís Ribeiro é licenciado em economia, frequentou o programa avançado de gestão para executivos da Universidade Católica e o Advance Executive Programe da Nova SBE.