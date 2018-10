Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Beber um copo na Tasquinha do Alexandre

Cardápio manuscrito aponta ainda para o bacalhau, bife da vazia e petiscos.

Por Secundino Cunha | 19:54

Já são raros os lugares, mas ainda se encontram alguns em que o apreciador do bom vinho verde tinto pode pedir uma tigela a sair da pipa de madeira de carvalho. É o caso da Tasquinha do Alexandre, em Prado S. Miguel, Vila Verde, mesmo na berma da Nacional 101, a estrada que liga Braga a Monção.



A localização é apenas mais um motivo para nos lembrarmos da eterna canção ‘Verde Vinho’, de Paulo Alexandre, em que um brinde caloroso do outro lado do Atlântico recorda o Minho e o vinho que se serve nas tabernas da região (de Braga ou Monção).



Para além dos almoços e jantares, em que o cardápio manuscrito aponta para o bacalhau (cozido ou assado), o polvo à lagareiro, o arroz de pato ou um suculento bife da vazia grelhado, há longas tardes de petiscos variados.



Fígado de cebolada, petingas fritas, bolinhos de bacalhau, pataniscas ou a célebre chouriça assada são alguns dos atrativos desta tasquinha que convida à "paragem técnica" a meio do caminho.



Com o aliciante do vinho verde tinto de pipa (apesar de não exibir o ramo de loureiro), esta tasca de mesas corridas tem a vantagem de ter sempre lugar para mais um.



FICHA

Tasquinha do Alexandre

Morada

Lugar do Pelourinho, Prado S. Miguel

Telefone

939 314 445

Preço médio

12,5 €

Horário

Das 09h00 às 02h00

Cartões Não

Fumadores Não