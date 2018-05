Georgina Rodríguez já é das figuras públicas que mais faturam em Espanha.

Por Miguel Azevedo | 01:30

Com a crescente popularidade, Georgina Rodríguez já é das figuras públicas que mais faturam em Espanha com as redes sociais. A namorada de Cristiano Ronaldo soma quase cinco milhões de seguidores no Instagram e esses números valem ouro, neste caso, muito dinheiro à jovem espanhola de 24 anos.Clique na imagem para saber mais: