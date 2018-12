Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casa de Castelo Branco alvo de penhora

Na recente vinda a Portugal, o conde foi ‘visitado’ por duas solicitadoras do tribunal.

Por Isabel Laranjo | 16:01

Em 2009, José Castelo Branco foi acusado de agressões pelo relações-públicas Daniel Martins, depois de uma discussão num restaurante de Lisboa.



O marido de Betty Grafstein foi condenado a nove meses de prisão com pena suspensa pelos crimes de ofensa à integridade física, difamação e injúria e teria de pagar uma indemnização de mil euros ao queixoso.



No entanto, nunca houve pagamento e, como Castelo Branco esteve recentemente em Portugal, foram enviadas duas solicitadoras à casa de Sintra, na terça-feira, 13, para avaliar possível património para penhora e pagamento da dívida.



"Não quero saber disso nem vou dar protagonismo a essa ‘bicha’ [Daniel Martins]. Nem sequer tenho bens em meu nome!", reagiu o conde à ‘Vidas’.



Entretanto, José Castelo Branco já regressou a Nova Iorque, onde está a viver com a mulher, Betty Grafstein.