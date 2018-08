Empresário angolano casa filho e leva centenas à festa em Lisboa.

01:30

Um casamento de sonho com direito a festa de luxo. O ex-deputado e empresário angolano Mário Mello Xavier, escolheu esta sexta-feira, a cidade de Lisboa para casar o filho Rui Xavier e não se poupou nos preparativos, a começar pelo local escolhido: o Convento do Beato, um dos edifícios históricos da cidade Lisboa. Aquele espaço, de resto, revelou-se pequeno para receber as largas centenas de convidados.