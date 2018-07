Central portista Mbemba com entorse no joelho esquerdo

Por Lusa | 15:19

O futebolista congolês Mbemba, o mais recente reforço do FC Porto, sofreu uma "contusão com entorse no joelho esquerdo", anunciaram hoje os 'dragões', no dia em que fizeram jogo-treino com o Farense e acabaram o estágio no Algarve.

Os 'dragões' regressam ao Porto, concluído o estágio, com um jogo em que venceram o Farense, da II Liga, por 2-0, com golos de Corona e Hernâni.

No boletim clínico, o clube avança com a lesão do central ex-Newcastle, cuja contratação foi oficializada na terça-feira, e que Danilo "continua em treino condicionado" e José Sá em "tratamento".