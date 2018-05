Chris Brown envolvido em escândalo de abuso sexual

Vítima afirma que foi obrigada a realizar atos sexuais "doentios".

12.05.18

Uma mulher, cujo nome não foi divulgado, processou o cantor Chris Brown e o rapper Lowell Grissom por abusos sexuais. O escândalo tornou-se ainda mais chocante devido aos detalhes arrepiantes revelados durante a ação judicial movida contra os dois músicos.

De acordo com "Jane", nome fictício, no dia 23 de fevereiro de 2017, a noite começou numa discoteca em Los Angeles e continuou no estúdio de gravação de Brown, para onde foi convidada. Segundo esta, a festa envolveu drogas, armas e pornografia.

À entrada, Grissom tirou o telemóvel à vítima porque o amigo "não queria que ninguém tivesse telemóvel dentro do estúdio". Esta tentou reavê-lo, mas o pedido foi recusado.

Jane alega que o cantor deu um comprimido repleto de pó branco às convidadas e ordenou que o tomassem e "passassem um bom momento".



Segundo os relatos, juntamente com outra mulher, esta foi levada para o quarto do cantor com a promessa de que iria reaver o telemóvel. Contudo, o objetivo dos artistas era ficarem a sós com as duas "para se envolverem em atividades sexuais", de acordo com o relatório.

Para impedir que Jane fugisse, o rapper trancou a porta com um sofá. Terá também sido nesse momento que esta foi violada por Grisson por duas vezes, obrigada a fazer sexo oral à outra convidada – que estava menstruada – e Brown terá igualmente violado a vítima. Só após os múltiplos abusos sexuais é que Grissom abriu o portão e a libertou.

Durante a noite, a mãe da vítima, preocupada com a ausência, localizou o telemóvel da filha e contactou as autoridades. Quando a polícia chegou ao local, Brown recusou abrir o portão e negou o acesso à propriedade.

As autoridades norte-americanas encontram-se a investigar a situação.

Recorde-se que Chris Brown tem um historial de má conduta perante mulheres. Em 2009, espancou a cantora Rihanna, com quem namorava na altura.