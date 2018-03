Atriz grava esta semana cenas mais ousadas com Patrícia Tavares na novela ‘Paixão’.

Por Patrícia Bento | 01:30

É já esta semana que Cláudia Vieira, de 39 anos, se irá defrontar com um grande desafio enquanto atriz. Na novela ‘Paixão’ (SIC), em que interpreta Teresa Galvão, a atriz vai protagonizar um romance lésbico com Patrícia Tavares, de 40 anos, e as gravações começam esta semana. Uma novidade na carreira de Cláudia Vieira, que se mostra tranquila. "Não haverá uma preparação específica, será desafiador", explicou a atriz.