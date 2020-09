Uma colisão entre duas viaturas na Calçada de Carriche, no sentido Odivelas-Lisboa, provocou ferimentos em três pessoas e obrigou ao corte do trânsito naquela via.

O aparatoso acidente ocorreu pelas 15h15, junto ao posto de combustível da BP. As três vítimas sofreram ferimentos ligeiros e não precisaram de ser levadas ao hospital, apesar de uma delas ter ficado encarcerada.

No local estão 13 elementos dos Sapadores de Lisboa, INEM e PSP.