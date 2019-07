Coreia do Norte saúda "encontro extraordinário" entre Kim e Trump

A Coreia do Norte descreveu como "histórico e extraordinário" o encontro no domingo entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na zona desmilitarizada entre as duas Coreias.

De acordo com a agência oficial norte-coreana KCNA, os dois líderes decidiram, após um breve encontro de 50 minutos, "retomar e prosseguir discussões produtivas para alcançar mais progressos no processo de desnuclearização da península coreana".

Kim e Trump discutiram "questões de interesse mútuo que se tinham tornado obstáculos à resolução destes problemas", indicou a mesma agência.