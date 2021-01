Costa admite medidas mais restritivas devido a aumento de casos de Covid-19 e convoca partidos e parceiros sociais

O primeiro-ministro admitiu esta quinta-feira e que na próxima semana o Governo poderá tomar medidas mais restritivas para fazer face ao aumento de contágios e adiantou que vai proceder à audição dos partidos e dos parceiros sociais.

António Costa falava no final do Conselho de Ministros, em conferência de imprensa, salientando que essas medidas mais restritivas contra a covid-19 poderão já entrar em vigor no próximo dia 12.

O líder do executivo referiu que os números referentes novos contágios verificados na quarta-feira e hoje rondam os dez mil, "o que indicia um agravamento da situação epidemiológica" no país.