Um grupo de 30 a 40 pessoas que deviam ter sido hoje vacinadas contra a covid-19 no Centro de Vacinação de Valongo, encontraram o espaço fechado, situação que a Administração Regional de Saúde do Norte atribui a uma "falha".

Alguns destes utentes disseram à agência Lusa que se deslocaram àquele espaço, no distrito do Porto, para serem vacinados, tal como foram convocados, mas lá chegados depararam-se com a porta encerrada, situação que documentaram com fotografias.

Questionada pela Lusa, a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte) explicou terem sido convocadas 1.600 pessoas para serem vacinadas entre sexta-feira e domingo e, destas, cerca de 30 a 40 não o foram devido a uma "falha" que poderá estar relacionada com a não confirmação de presença ou receção de mensagem.

Apelando à compreensão daqueles utentes, a ARS-Norte assegurou que a sua vacinação será reagendada, devendo a administração da vacina ser feita "em breve".

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.847.182 mortos no mundo, resultantes de mais de 130,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.879 pessoas dos 823.335 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.