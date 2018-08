Jogador teve reforço de seguranças durante tarde de compras com Gio.

01:30

Ainda a adaptar-se à nova vida em Itália, Cristiano Ronaldo tem aproveitado as folgas para passear e, no último domingo, foi até Milão para uma tarde de compras com a namorada, Georgina Rodríguez.Por aquilo que o craque não esperava era a loucura nas ruas que se gerou com a sua presença.Sempre acompanhado por vários seguranças, o jogador da Juventus foi, de repente, cercado por uma multidão de fãs, que tentavam a todo o custo uma fotografia ou um autógrafo.