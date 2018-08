Mãe de Ronaldo atacada com críticas é chamada de “cobra” e “bipolar”.

Por Rute Lourenço | 01:30

Dolores Aveiro colocou vários gostos em fotografias de Irina Shayk no Instagram e não foi só com Georgina Rodríguez que o ambiente ficou tenso. A ‘traição’ gerou uma onda de ataques nas redes sociais, onde a mãe de Cristiano Ronaldo foi arrasada e insultada por fãs, que a acusam de estar a tentar destabilizar a relação do filho com a espanhola.