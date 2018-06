Rumores ganham cada vez mais força. Reconciliada com o namorado, a atriz já fez saber que quer ser mãe em breve.

Por Rute Lourenço | 01:30

Ganham cada vez mais força os rumores de que Dânia Neto está à espera do primeiro filho em comum com o dentista Luís Matos Cunha. As primeiras especulações começaram quando a atriz, de 35 anos, desfilou com uma barriga mais saliente durante a apresentação de uma coleção de biquínis e agora uma nova campanha em que Dânia surge a esconder a barriga serviu para alimentar ainda mais os rumores.