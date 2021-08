Detido suspeito de atear fogo no concelho de Ourém

Um homem de 46 anos, suspeito de ser o autor de um incêndio florestal na sexta-feira, no concelho de Ourém, distrito de Santarém, foi detido fora de flagrante delito, anunciou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).Em comunicado, a PJ refere que, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria e em colaboração com a GNR de Ourém, recolheu elementos de prova que determinaram a detenção do suspeito da autoria de um incêndio florestal nas imediações da localidade de Freixianda.

A PJ explica que o arguido, desempregado, "ateou o incêndio com recurso a chama direta, havendo suspeitas de que outras ignições naquela zona possam estar relacionadas com o mesmo".

"O local do incêndio insere-se numa vasta região de floresta com uma geografia acidentada de montes e vales onde se localizam pequenas povoações", adianta a Judiciária, acrescentando que "a pronta intervenção dos bombeiros evitou que o incêndio tomasse outras proporções que pusesse em perigo a vida, a integridade física ou bens patrimoniais de terceiros".

Presente às autoridades judiciárias, foi determinado ao suspeito a medida de coação de obrigação de apresentação periódica a órgão de polícia criminal.

Fonte da PJ disse à agência Lusa que continua a investigar outros incêndios que correram naquela zona do concelho de Ourém, esclarecendo que o homem não tem antecedentes criminais.