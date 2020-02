Homenagem não autorizada reúne dezenas de pessoas e corta Segunda Circular

Terão sido cerca de duzentas pessoas, segundo relatos nas redes sociais, que bloquearam na madrugada deste domingo, cerca da 1h00, a Segunda Circular numa homenagem não autorizada aos três amigos que morreram esta sexta-feira num acidente trágico, perto do Aeroporto de Lisboa.



Sem quatro piscas que indicassem o 'corte' do trânsito, pararam os carros, trancaram as portas e saíram. "AUUUA 34 – R.I.P. – Luto por um amigo" era o que se podia ler nos cartazes exibidos nos vidros dos carros juntamente com as fotografias de Nuno Martins, Tino de Sousa e Júnior Costa.





Os três amigos morreram na madrugada de sexta-feira num acidente brutal.Nas redes sociais houve quem se manifestasse contra a homenagem alegando que foi o excesso de velocidade que matou os três jovens na estrada e que aquela homenagem não deveria ser feita daquela forma, impedindo a passagem de outros automobilistas.