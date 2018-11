Diogo Piçarra distinguido como "Best Portuguese Act" dos MTV 2018

Cantor português foi o artista português que mais votos recolheu na votação 'online'.

Por Lusa | 13:19

Diogo Piçarra foi distinguido com o título "Best Portuguese Act" dos MTV 2018, cuja cerimónia realiza-se no final da tarde deste domingo, no Centro de Exposições de Bilbau, Espanha.

Piçarra foi o artista português que mais votos recolheu na votação 'online', por escolha do público, que terminou no sábado.

Bárbara Bandeira, Bispo, Blaya e Carolina Deslandes estavam igualmente nomeados para o "Best Portuguese Act", uma das categorias regionais dos prémios de música do canal de televisão MTV.