Dois mortos em queda de penhasco num parque dos Estados Unidos

Acidente aconteceu perto de um miradouro no Parque Nacional Yosemite, na Califórnia.

Por Lusa | 06:59

Duas pessoas morreram na quinta-feira nos Estados Unidos, na sequência de uma queda de um penhasco com um altura de 900 metros, perto de um miradouro no Parque Nacional Yosemite, na Califórnia.

Os guardas do parque, localizado nas montanhas da Serra da Nevada na Califórnia (costa oeste do país), estão a reunir esforços para recuperarem os corpos dos visitantes, um homem e uma mulher, que foram descobertos por um outro turista, disse o porta-voz do parque Scott Gediman.

O miradouro, que permite aos visitantes caminharem perto de penhascos, sem apoios, é popular pela vista deslumbrante para o Vale de Yosemite, Yosemite Falls e El Capitan, em que a principal atração são as fissuras gigantes na rocha de granito no fundo do vale.