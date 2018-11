Filho da Rainha Isabel II completou 70 anos com festa privada.

As celebrações do 70º aniversário do príncipe Carlos decorreram em privado na última quarta-feira no Palácio de Buckingham. Nas imagens dos convidados captadas à entrada por paparazzi não é possível ver os looks completos usados pelos principais membros da realeza, mas nas fotografias consegue perceber-se o glamour das joias usadas pelas mulheres dos príncipes William e Harry.