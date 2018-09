Gala Sexy 20 vai decorrer no Cineteatro Capitólio, em Lisboa.

A afluência de chamadas no passatempo de verão Sexy 20 levou a que odecidisse prolongar as votações até terça-feira, o dia da grande gala. Assim, os vencedores só serão conhecidos na cerimónia final da entrega dos prémios, que irá decorrer no Cineteatro Capitólio, em Lisboa.Até terça-feira pode votar para escolher entre os três finalistas, em cada uma das categorias: Sexy 20, Sexy Platina e Sexy Teen.