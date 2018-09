Empresário dono de fortuna pede ao Supremo novo julgamento

António da Silva Rodrigues alega inconstitucionalidade e pede um novo teste de ADN.

António da Silva Rodrigues, dono de uma fortuna avaliada em mais de 1000 milhões de euros, interpôs um recurso de revista excecional ao Supremo Tribunal de Justiça, depois de ter sido obrigado a assumir a paternidade de um menino – que completou oito anos no passado dia 10 -, filho da brasileira Amanda Carvalho. O dono do Grupo Simoldes alega que a Justiça deveria ordenar a realização de um teste de ADN - com a advertência de que, caso não compareça, o ónus da prova é invertido -, um novo julgamento e uma nova decisão.O comendador – o quinto homem mais rico de Portugal – faltou a vários exames de ADN solicitados pela Justiça, o que levou o Tribunal de Família e Menores do Porto a declará-lo pai do pequeno Álvaro, e a Relação do Porto a considerar a inversão do ónus da prova "isenta de censura", até porque "o réu, de forma clara, se tinha oposto à realização de exames de sangue".