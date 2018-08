Empresária brasileira tinha sido pedida em casamento há cerca de um mês, mas Miguel Osório arrependeu-se e acabou tudo.

Por Rute Lourenço | 01:30

Fernanda Miranda parece não andar com sorte ao amor. Depois de ter terminado a relação com Pinto da Costa para voltar para os braços do ex-namorado, Miguel Osório, a empresária vivia dias de sonho e até tinha partilhado, recentemente, com os seus seguidores a boa nova que tinha sido pedida em casamento. No entanto, o noivado não durou sequer um mês com o empresário a terminar tudo com a brasileira.