ERC desfavorável a mudanças na direção de informação da RTP por falta de fundamentação

"Motivos que foram comunicados pelo operador público careciam de adequada fundamentação", afirma a Entidade Reguladora para a Comunicação Social.

Por Lusa | 17:34

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) anunciou esta quarta-feira não ter dado parecer favorável à destituição de funções do diretor-adjunto de informação da RTP, Hugo Gilberto, e do subdiretor de conteúdos da RTP Açores, Victor Alves.



Em comunicado, a ERC indica que o Conselho Regulador decidiu "não dar parecer favorável às destituições de funções de Hugo Gilberto Neves Martins Sousa do cargo de diretor-adjunto de Informação de Televisão da RTP e de Victor Manuel Silva Alves do cargo de subdiretor de Meios e Conteúdos da RTP e RDP Açores, por considerar que os motivos que foram comunicados pelo operador público careciam de adequada fundamentação".



"A ERC não emitirá, assim, qualquer pronúncia sobre os nomes propostos pela RTP para assumirem o exercício dessas funções, uma vez que os cargos não se encontram efetivamente vagos", conclui o regulador dos media.