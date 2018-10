Artista diz ter sido ‘apagada’ de um documentário sobre a ModaLisboa.

Por Rute Lourenço | 08:35

A ModaLisboa, que acontece dentro de uma semana, celebra as suas 50 edições e a pretexto decidiu realizar um documentário para contar a história do evento.No entanto, nem todos ficaram satisfeitos com o que foi emitido e a estilista Ana Salazar acusa agora a organização de a ter "eliminado" da história da ModaLisboa.