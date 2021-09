Ex-agente da informações do ANC exerceu cargos públicos após 1994

A ex-agente de informações do ANC Basetsana Thokoane, no centro do escândalo das dívidas ocultas em Moçambique, foi funcionária do Governo sul-africano após a queda do apartheid em 1994, confirmou hoje à Lusa o executivo da África do Sul."Ela trabalhou nessa altura no ministério, mas não se encontra empregada no departamento e, portanto, o ministério não pode comentar sobre as suas atividades ou alegadas atividades", salientou o porta-voz do Ministério das Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul, Clayson Monyela à Lusa."Não sei precisar o período em que esteve empregada no ministério porque não estava cá nessa altura", frisou. Todavia, Clayson Monyela confirmou que Basetsana Thokoane foi porta-voz do então vice-ministro das Relações Internacionais e Cooperação sul-africano Aziz Pahad (1999-2008).Em 2004, foi porta-voz da então ministra das Relações Exteriores, Nkosazana Dlamini-Zuma (1999-2009), igualmente no mandato do ex-Presidente Thabo Mbeki, tendo sido também agente de informações da Agência de Segurança de Estado (SSA, na sigla em inglês) e funcionária do Ministério da Defesa da África do Sul na década de 2000, segundo o portal de notícias sul-africano News24.De acordo com o portal, Basetsane Thokoane integrou as redes de segurança e informações do ANC antes de 1994, na Tanzânia, tendo sido no exílio que estabeleceu contacto com agentes da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), o partido no poder em Moçambique desde 1975.A ex-funcionária governamental sul-africana foi apontada nos processos judiciais, que correm em Moçambique e nos Estados Unidos, como sendo o "elo de ligação" entre funcionários públicos corruptos moçambicanos e o grupo de estaleiros navais Privinvest, sediado em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, do qual terá recebido mais de 12 milhões de dólares (10,1 milhões de euros) para assistir a empresa no negócio das dívidas ocultas em Moçambique.De acordo com os documentos, citados pelo portal noticioso sul-africano, Thokoane apresentou a proposta da Privinvest, em 2011, a um alto funcionário da Agência de Segurança de Estado de Moçambique, Cipriano Mutota, através de um encontro facilitado por um outro sul-africano, Joe Mokgokong, e o general Solly Shoke, que foi substituído no cargo de comandante das Forças Armadas da África do Sul (SANDF, na sigla em inglês) no fim de maio deste ano.Contactada pela Lusa, a SANDF não respondeu até ao momento sobre o alegado envolvimento do alto quadro oficial militar sul-africano nas dívidas ocultas no país vizinho. Todavia, o porta-voz do ministério das Relações Internacionais e Cooperação sul-africano defendeu à Lusa que "não é preocupação" daquele organismo o papel desempenhado pela sua antiga funcionária no maior escândalo de corrupção pública do Governo da Frelimo, em Moçambique, que é aliado do Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês), o partido no poder na África do Sul desde 1994."A pessoa já não é funcionária do ministério, portanto não podemos comentar ou agir contra ela, e no que diz respeito às supostas atividades criminosas, cabe aos órgãos de execução da lei investigarem no âmbito do Ministério Público ou mesmo da SAPS [Polícia da África do Sul]", adiantou o porta-voz ministerial sul-africano."É muito estranho para nós, moçambicanos, que o Governo sul-africano não tenha iniciado uma investigação para averiguar o papel dos seus cidadãos, mas também das suas empresas", referiu o investigador Borges Inharrime do Centro de Integridade Pública (CIP) de Moçambique, citado pelo News24.A contração das dívidas ocultas prejudicou o Estado moçambicano em 2,7 mil milhões de dólares (2,28 mil milhões de euros) - valor apontado pelo Ministério Público e superior aos 2,2 milhões de dólares até agora conhecidos no caso - angariados junto de bancos internacionais através de garantias prestadas pelo Governo.Os empréstimos foram secretamente avalizados pelo Governo da Frelimo, liderado pelo presidente da República à época, Armando Guebuza, sem o conhecimento do parlamento e do Tribunal Administrativo.