Rita Pereira contou que vai ter um menino. Concorrentes revelam silhuetas em trajes reduzidos.

Por André Filipe Oliveira | 01:30

Rita Pereira surpreendeu tudo e todos na estreia da quarta edição do ‘Dança com as Estrelas’ ao anunciar, em direto, que está grávida de um menino. A revelação deita por terra todos os rumores de que a atriz seria mãe de uma menina."Como eu sempre disse, esta notícia vai ser dada por mim e por mais ninguém. Vais ter de partilhar este palco [referindo-se a Pedro Teixeira] com mais um rapaz", disse.