"Dança com as Estrelas" sofre derrota histórica na TVI

Diretor-geral da estação justifica pior resultado de sempre com a “quebra de consumo de TV”.

Por Paulo Abreu | 01:30

Ao fim de quatro edições, iniciadas a 28 de julho de 2013, ‘Dança com as Estrelas’ conheceu o seu pior resultado da história.



Na estreia, domingo, 9, o concurso da TVI prendeu 966 mil espectadores ao pequeno ecrã e foi apenas o 4º programa mais visto do dia, atrás do líder ‘Casados à Primeira Vista’, da SIC, e dos jornais das 20h00 das duas estações privadas.



"O facto de estar abaixo de 1 milhão de espectadores tem que ver com a quebra de consumo pouco compreensível que o mercado televisivo de uma forma geral tem experimentado nos últimos meses", começa por justificar o diretor-geral da estação de Queluz de Baixo ao CM.



Depois dos elogios ao reality show da SIC, em novembro, Bruno Santos mostra-se agora tranquilo com as vitórias da concorrência e com o produto que tem em mãos, negando qualquer reunião de emergência em Queluz de Baixo segunda-feira, 10 - sem caça às bruxas e muito menos lágrimas pela ausência de Cristina Ferreira, que apresentou as edições anteriores.



"Não há imagens de marca. Os formatos prevalecem sempre sobre as pessoas", defende o responsável ao CM, desvalorizando a saída da antiga estrela da TVI: "Não acredito em fantasmas."



Nesta guerra a três aos domingos, ‘Casados’ foi visto por 1 milhão e 142 mil espectadores e o ‘The Voice’, da RTP1, por 666 mil, o que valeu ao concurso de Catarina Furtado e de Vasco Palmeirim o 9º lugar da tabela.