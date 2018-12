Kelly Bailey, Bárbara Bandeira e Jessica Athayde são as estrelas do novo programa da TVI.

Por Isabel Laranjo | 01:30

Mulheres bonitas e talentosas não faltam no elenco de concorrentes da quarta edição de ‘Dança com as Estrelas’, da TVI. Quem o diz é Pedro Teixeira, o apresentador do programa, que fará dupla com Rita Pereira. "Isto é só miúdas giras! Os rapazes não são tanto, mas são divertidos", brinca.