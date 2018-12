Pedro Teixeira pede conselhos a Cristina Ferreira

Apresentador da TVI consultou estrela da SIC sobre ‘Dança com as Estrelas’.

Arranca hoje a nova temporada de ‘Dança Com as Estrelas’, da TVI. O formato, que no passado foi apresentado por Cristina Ferreira, conta agora com a dupla Pedro Teixeira e Rita Pereira e o novo rosto do talent show revela que foi pedir conselhos à estrela da SIC sobre o assunto."A Cristina dá-me conselhos desde que comecei a apresentar e este programa não foi exceção. Vamos falando quase todos os dias! Falamos sobre o ‘Dança’, sobre o programa dela... sobre tudo! Portanto, isso é uma coisa natural no nosso dia a dia", revela Pedro Teixeira, mostrando que a amizade que o une a Cristina Ferreira é à ‘prova de bala’.