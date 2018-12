Apresentadora termina programa no Porto Canal em lágrimas.

Por André Filipe Oliveira | 01:30

Em lágrimas e sem palavras. Foi assim que Maria Cerqueira Gomes, de 35 anos, terminou a última emissão do programa ‘Olá Maria’, no Porto Canal. Nas redes sociais, a apresentadora agradeceu o carinho dos colaboradores com quem se cruzou ao longo dos últimos 12 anos.