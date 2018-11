Apresentador ‘copia’ ideia da sua antiga parceira.

Por André Filipe Oliveira | 01:30

A relação de Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira já viveu dias melhores. Os dois apresentadores estão a reunir todos os trunfos que têm em mãos para a guerra de audiências que vão disputar no início de janeiro, com a estreia do programa da ‘saloia’ da Malveira na SIC.



