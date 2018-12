Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristina Ferreira só quer Cláudio Ramos

Cinha Jardim e Flávio Furtado nunca foram convidados pela SIC para serem comentadores do novo programa matinal.

Por Paulo Abreu | 01:30

Continua a especulação à volta de quem Cristina Ferreira pode ir, ou não, buscar à TVI, a pouco mais de quatro semanas de se estrear nas manhãs da SIC (7 de janeiro).



Depois de Flávio Furtado e do marido de Manuel Luís Goucha, Rui Oliveira, terem sido apontados como reforços, foi agora dado como certo o nome de Cinha Jardim no programa da nova estrela de Carnaxide.



Mas o CM sabe que, apesar de a socialite estar a alimentar a notícia - "não vai ser para já", disse-o na terça-feira aos jornalistas -, os dois nunca foram convidados por ninguém com responsabilidades na estação.



"A Cristina só quer o Cláudio [Ramos]", garante ao CM fonte próxima de Daniel Oliveira, diretor-geral da SIC, justificando que a opção se deve ao facto de ela o considerar "o melhor de todos os comentadores do social". "Não faz sentido trazer mais ninguém quando o Cláudio faz a diferença na televisão. A Cristina sempre o admirou."



‘O Programa da Cristina’ vai concorrer diretamente com o ‘Você na TV!’, de Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes (estreia a 2 de janeiro), e a guerra de audiências promete entre SIC e TVI.



Para já, a polémica vai aquecendo as redes sociais, muito por culpa do nome do novo formato das manhãs da estação de Carnaxide.



"Que original... Até o nome foi plagiado. Foi só mudar de Júlia para Cristina", escreveu Maria de Fátima, que não ficou sem resposta da apresentadora da Malveira: "Então, Fátima, acordou maldisposta?"