Maria Cerqueira Gomes despede-se do Porto antes de substituir Cristina Ferreira

Apresentadora deu início à sua carreira no Porto Canal em 2006.

11:42

Maria Cerqueira Gomes já se despediu do Porto. A apresentadora gravou o último "Olá Maria Rosa" na passada sexta-feira e está pronta para rumar à TVI para substituir Cristina Ferreira.O novo rosto do canal de Queluz de Baixo publicou uma imagem no Instagram onde diz adeus ao seu programa no Porto Canal. "Obrigada a toda a equipa! Hoje apresentei o meu último "Olá Maria Rosa", um projeto recente que foi pensado com muito carinho e com muito detalhe. "Entrego" este filho pequeno a quem cuidará bem dele", escreveu na rede social.Maria Cerqueira Gomes tem 35 anos, nasceu no Porto e em janeiro de 2019 terá a difícil tarefa de substituir Cristina Ferreira. Estudou direito, mas rapidamente percebeu que o seu mundo seria a televisão.A apresentadora deu início à sua carreira no Porto Canal em 2006 onde apresentou programas em direto e mais recentemente apresentava o "Olá, Maria", um formato de natureza descontraída.Filha de pais separados, tem seis irmãos e foi mãe de Francisca aos 19 anos. Com 34 anos foi mãe pela segunda vez, desta vez de um menino, João.Entre a televisão e a família, a apresentadora dedica-se ainda ao seu blog "Come on Mary" onde se foca em temas como a moda, lifestyle e a sua própria vida.