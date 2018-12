Pedro Teixeira admite afastamento de amigo de Cristina Ferreira do "Dança com as estrelas"

A nova edição do ‘Dança com as Estrelas’ está envolta em polémica. Ao contrário das últimas edições, Alberto Rodrigues, que liderava o painel de jurados, não estará ao lado de Alexandra Lencastre e Cifrão (Vítor Fonseca).Pedro Teixeira veio a público esclarecer a ausência de Alberto Rodrigues, amigo de Cristina Ferreira, da nova edição e garante que a atriz não esteve envolvida nessa escolha