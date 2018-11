Pedro Teixeira mostra a filha e é Cláudia Vieira que é elogiada

"Linda como a mãe", escreveram os fãs.

"É impressionante a semelhança com a mãe. Tinha-me esquecido de quão bonita és Cláudia Vieira", comentou uma seguidora. "A Maria é a Cláudia Vieira em ponto pequeno! Essa vai dar trabalho, prepara-te Pedro", escreveu outra.



Cristina Ferreira também não quis perder a oportunidade de comentar: "Tu vais ter muitos problemas".



Maria Vieira Teixeira é fruto da relação de uma década de Pedro Teixeira e Cláudia Vieira. O antigo casal conheceu-se na série juvenil da TVI "Morangos com Açúcar".





Ver esta publicação no Instagram Messy Hair don't care ?? Uma publicação partilhada por Pedro Teixeira (@pedroteixeiraoficial) a 16 de Nov, 2018 às 12:32 PST





