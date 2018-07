Quentes e sedutoras espalham charme pelas praias portuguesas este verão.

Por Carolina Cunha e Patrícia Correia Branco | 01:30

O verão parece que veio mesmo para ficar e as beldades portuguesas mostram que não faltaram aos treinos durante o ano e exibem as suas excelentes formas físicas.Todos os dias, as redes sociais são inundadas de fotografias ousadas, nas quais o mote é a sensualidade.