FMI tem tido papel "fulcral" nos 75 anos de existência apesar dos erros -- Economistas

Os economistas ouvidos pela Lusa consideram que, apesar dos erros cometidos e admitidos, o Fundo Monetário Internacional (FMI), que assinala 75 anos este mês, tem sido uma "instituição fulcral", contribuindo "positivamente" para a estabilidade económica mundial.

"Mesmo com os erros de avaliação em vários programas, como foi o caso do programa português, o FMI tem sido uma instituição fulcral para a estabilidade da economia mundial, enquanto fórum de cooperação internacional, enquanto principal impulsionador da harmonização das estatísticas internacionais, facilitando a comparabilidade das economias e a adoção das melhores práticas", afirmou Rui Bernardes Serra, economista-chefe do Montepio, em declarações à Lusa.

O economista destacou ainda o papel da instituição liderada por Christine Lagarde "enquanto centro de investigação teórica e aplicada e, finalmente, mas não menos importante, enquanto financiador dos Estados, quando os mercados deixam de os financiar", situação que já aconteceu com Portugal três vezes, em 1977, 1983 e 2011.