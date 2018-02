Gémeas de Lucy já estão em casa

Após dois meses internadas, Amoor e Valentine tiveram alta.

Por Rute Lourenço | 25.02.18

Dois meses depois de ter dado à luz as gémeas, Amoor e Valentine, que nasceram prematuras e correram risco de vida, Luciana Abreu revelou este sábado que as bebés tiveram, finalmente, alta hospitalar e já se encontram em casa, livres de perigo. "É com grande alegria que partilho esta feliz notícia. Após uma extensa luta de gladiadoras, as nossas valentes já estão em casa, rodeadas de mimos e cuidados parentais", escreveu a atriz, de 32 anos, agradecendo o apoio por parte da equipa médica que acompanhou as bebés na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa.