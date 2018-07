Cristiano Ronaldo tem de encontrar acomodações semelhantes às de Madrid para toda a família.

Novamente de férias com Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez partilhou esta quarta-feira o lado mais romântico do casal com uma foto em que aparece a beijar o craque português com a mensagem: "Obrigada vida".A imprensa internacional interpretou a imagem da espanhola, de 24 anos, como uma reação face à possível mudança do casal e restante família para cidade italiana de Turim, a quase 700 quilómetros de Roma.