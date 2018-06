Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Georgina Rodríguez fascinada com Mateo

Namorada de Cristiano Ronaldo faz dedicatória ao menino de um ano.

19:23

Georgina Rodríguez deixou uma mensagem em forma de dedicatória a Mateo, um dos filhos gémeos de Cristiano Ronaldo. "O meu homenzinho deixa-me sem palavras", escreveu na legenda da imagem.



A namorada do craque português colocou uma 'InstaStory' na rede social Instagram onde se revelou fascinada com o pequeno Mateo, que fez um ano no passado dia 5 de junho.



Cristiano Ronaldo faltou à festa de aniversário dos gémeos, frutos de uma barriga de aluguer, por estar em estágio com a Seleção.



Georgina Rodríguez e a mãe do craque, Dolores, organizaram uma festa em Madrid para celebrar a data, com os bebés a serem fotografados junto aos irmãos, Cristianinho e Alana Martina, com coroas na cabeça.



O aniversário dos gémeos surpreendeu, uma vez que, até agora, sempre foi noticiado que Eva e Mateo tinham nascido nos EUA no dia 8 de junho.