Costa desafia PSD e CDS- PP a votar contra diploma dos professores

Parlamento aprovou na quinta-feira, na especialidade, uma alteração ao decreto do Governo.

Por Lusa | 21:55

O secretário-geral do PS, António Costa, criticou este domingo a posição do PSD e do CDS-PP em relação ao diploma dos professores, desafiando os dois partidos a votarem contra a proposta em plenário.

"Se o PSD e o CDS votaram sem saber o que estavam a votar têm uma solução muito simples: quando a votação chegar ao plenário votem contra e emendem o erro que cometeram votando o que não sabiam que estavam a votar", desafiou.

O parlamento aprovou na quinta-feira, na especialidade, uma alteração ao decreto do Governo, com os votos contra do PS e o apoio de todas as outras forças políticas, estipulando que o tempo de serviço a recuperar pelos professores são os nove anos, quatro meses e dois dias reivindicados pelos sindicatos docentes.